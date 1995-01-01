Зарядное устройство SmallRig 4081 для аккумуляторов Sony NP-FW50

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Код товара: УТ-00071214 Артикул: 4081 Код товара: УТ-00071214 Артикул: 4081 Зарядное устройство SmallRig 4081 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-FW50. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядное устройство SmallRig 4081 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-FW50. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Важное примечание: 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А

2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C

3. Источник питания в комплект не входит

4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству Видео Наш обзор

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