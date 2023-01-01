Зарядное устройство SmallRig 4081 для аккумуляторов Sony NP-FW50
Код товара : УТ-00071214
Артикул : 4081
1 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Зарядное устройство SmallRig 4081 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-FW50. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.
Важное примечание:
- 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А
- 2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C
- 3. Источник питания в комплект не входит
- 4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству