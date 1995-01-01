Аккумулятор SmallRig NP-FZ100 (4074)
Код товара : УТ-00067626
Артикул : 4074
3 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Надёжный аккумулятор стандарта NP-FZ100 для камеры Sony. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее
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