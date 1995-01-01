Аккумулятор SmallRig NP-FZ100 (4074)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00067626 Артикул : 4074

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Надёжный аккумулятор стандарта NP-FZ100 для камеры Sony. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее Задать вопрос 3 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Надёжный аккумулятор стандарта NP-FZ100 для камеры Sony. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее

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