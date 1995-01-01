Описание

Прочная клетка SmallRig 4022 выточена из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает максимальную прочность при малом собственном весе. Клетка подходит для камер Panasonic Lumix G9 II, S5 II и S5 II X. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, 2 холодных башмака (сверху) и 2 планки НАТО (сверху и слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы кабелей и так далее. Клетка фиксируется в 3 точках, что исключает какой-либо люфт во время использования. По бокам и снизу предусмотрены прорези для крепления плечевого или кистевого ремней, также имеется специальное гнездо для ремней QD. Доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому камера легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления. В нижней пластине также предусмотрено углубление, в котором с помощью магнитов фиксируется ключ (плоская отвертка + шестигранник), который потребуется для установки и снятия камеры.

Перед установкой камеры открутите боковые фиксаторы (детали с надписью LOCK).