Клетка SmallRig 4022 для Panasonic G9 II, S5 II и S5 II X
Код товара : УТ-00071965
Артикул : 4022
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Прочная клетка SmallRig 4022 выточена из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает максимальную прочность при малом собственном весе. Клетка подходит для камер Panasonic Lumix G9 II, S5 II и S5 II X. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, 2 холодных башмака (сверху) и 2 планки НАТО (сверху и слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы кабелей и так далее. Клетка фиксируется в 3 точках, что исключает какой-либо люфт во время использования. По бокам и снизу предусмотрены прорези для крепления плечевого или кистевого ремней, также имеется специальное гнездо для ремней QD. Доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления остается свободным.
Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому камера легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления. В нижней пластине также предусмотрено углубление, в котором с помощью магнитов фиксируется ключ (плоская отвертка + шестигранник), который потребуется для установки и снятия камеры.
Перед установкой камеры открутите боковые фиксаторы (детали с надписью LOCK).
- Размеры: 147.5 х 62 х 118.5 мм
- Вес нетто: 161 г
- Размер упаковки: 18 х 13 х 8 см
- Вес брутто: 242 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь