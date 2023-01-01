Описание

Штативная головка SmallRig DH-01 предназначается преимущественно для съемки видео. Два гидравлических картриджа, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают максимальную плавность движения камеры. Головка совместима со штативными площадками тип Manfrotto 501PL / 504PL, а также площадками электронных стабилизаторов DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro (которые выполнены по такому же стандарту), что позволяет быстро переходить от стационарной съемки к съемке в движении и обратно. Для установки площадки используется крепление нового типа: площадка устанавливается на головку сверху вниз, а не заводится в пазы сбоку: это удобнее и быстрее. Длину телескопической рукоятки можно отрегулировать в пределах от 21.5 до 32.5 см, в зависимости от веса камеры и предпочтений оператора.

Головка наклоняется вперед на 90°, назад на 75° и вращается по оси панорамирования на все 360° градусов. Сбоку располагается гнездо с резьбой 1/4'' для установки дополнительных аксессуаров: например, для внешнего монитора. Головка оснащена углублением, в котором хранится шестигранный ключ, чтобы необходимый для монтажа инструмент всегда был под рукой.