Описание

Исключительно мощный светодиодный осветитель (энергопотребление 500 Вт) с постоянной дневной температурой света 5600К. Собственная технология SmallRig AstralTech обеспечивает высокую яркость свечения при низком расходе энергии: освещенность 172 000 лк на расстоянии 1 м при 5600К – это даже превышает яркость прямого солнечного света в ясный день. Высокая точность цветопередачи (CRI 96+, TLCI 97+), возможность работы от аккумуляторов 48В 10А, плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь, фейерверк, дыхание. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.

Прибор выполнен в достаточно компактном и легком корпусе (частично негорючий поликарбонат V-0, частично алюминиевый сплав). Вес головы без учета сетевого адаптера составляет менее 3.5 кг, что облегчает установку на потолочные системы, журавли, краны. Для охлаждения используется тихий вентилятор с интеллектуальным управлением оборотами (уровень шума: 32 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м). Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Кронштейн даёт возможность наклонять устройство вперед и назад в диапазоне 220°.

Адаптер для установки на стойку является съемным, что упрощает транспортировку: голова осветителя занимает меньше места. Адаптер также снабжен демпфером, который не дает осветителю резко упасть вниз, если оператор забыл его зафиксировать на стойке. Наконец, применение нитрида галлия (GaN) в сетевом адаптере позволило сделать его на 26% меньше и на 200 г легче, что также важно, когда речь идет о транспортировке и монтаже не одного, а целого ряда осветителей.

SmallRig 3971 RC450D предназначается для освещения больших студий, сцен и открытых пространств, он хорошо подходит для профессионального производства.

Внимание: одна и та же модель осветителя выпускается под разными артикулами, между собой они различаются только вилками кабеля питания, который идет в комплекте: 3970 - США, 3971 - Европа (в т.ч. Россия), 3972 - Великобритания, 3973 - Австралия, 3974 - Япония. Сам сетевой блок питания является мультивольтажным, что позволяет использовать осветитель в любой точке мира, нужен только соответствующий кабель питания или переходник для местных розеток.