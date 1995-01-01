Прочная клетка SmallRig 3934 для камер для Fujifilm X-H2 и X-H2S. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных по всему периметру клетки, а также «холодный башмак» (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить самые разные аксессуары, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и под левую руку, внешние мониторы и видеорекордеры, микрофоны, держатели для кабеля и так далее. Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss: клетка может напрямую устанавливаться на совместимые штативные головы и иные держатели.

Клетка разработана специально для Fujifilm X-H2 и X-H2S, поэтому все органы управления и интерфейсы подключения остаются в свободном доступе, как и батарейный отсек. В углублении на нижней части клетки с помощью магнитов закреплен мультитул: плоская отвертка и шестигранный ключ «2 в 1». Имеются проушины для крепления кистевого ремня.