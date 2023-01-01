Описание

Комплект SmallRig 3872 Retro Cage Kit для камеры Fujifilm X-T5 выполнен в стиле камер конца XIX – начала XX веков. Интересным штрихом дизайна является вынесенная на рукоятку механическая спусковая кнопка. Рукоятка отделана натуральной коровьей кожей, что улучшает захват камеры в ладони. Клетка оставляет открытым доступ к органам управления камерой, при этом позволяя установить дополнительные аксессуары. Для этого предусмотрен холодный башмак сверху, планка НАТО слева, гнезда Arri 3/8" сверху и слева, а также множество гнезд 1/4" и 3/8" по всему периметру. Нижняя часть выполнена в форме «ласточкиного хвоста» для установки в крепления системы Arca Swiss. Камера фиксируется в нескольких точках для предотвращения люфта.

В комплекте также идет верхняя ручка, зажим-фиксатор для USB / HDMI кабелей и пузырьковый уровень, который устанавливается в горячий башмак камеры – все аксессуары выполнены в едином стиле. Верхняя ручка удобна для съемки с нижнего ракурса, а также просто для ношения камеры в перерывах между записью. На нее также можно установить дополнительные аксессуары: к примеру, лампу подсветки или микрофон. Фиксатор кабеля защищает гнезда камеры от повреждения при случайных рывках за кабель и обеспечивает надежное соединение во время съемки динамичных сцен. Пузырьковый уровень пригодится для точного выравнивания камеры по горизонту при съемке со штатива.

На клетке предусмотрены прорези для крепления нашейного или кистевого ремня. Силиконовые накладки внутри клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики