Светофильтр SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
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Характеристики
Описание
Основные особенности:
- Быстросъемный фильтр «два в одном» – поляризационный и нейтрально-серый переменной плотности.
- Плавное изменение плотности от 1 до 8 ступеней.
- Высококачественное оптическое стекло с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием.
- Возможность использовать вместе с системами управления фокусировкой.
- Совместимость с большим количеством объективов.
SmallRig 3864 – универсальная система «два в одном». Она состоит из двух поляризационных светофильтров с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе, чтобы получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности (от 1 до 8 ступеней). Систему SmallRig 3864 можно установить на бленду-компендиум SmallRig 3645 или комплект фильтров SmallRig 3651. В комплекте также идет направляющая, на которой можно разместить 1 или 2 привода Follow Focus: как для фильтра, так и для кольца фокусировки объектива.
Фильтры изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием, которое обеспечивает высокую четкость, нейтральную цветопередачу, минимизирует блики и виньетирование. Оправа фильтров совместима с системами ручного или беспроводного управления фокусировкой (стандартный шаг зубьев M0.8). Для установки светофильтра на объектив в комплект входят переходные кольца 95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм.
В комплект входит:
- Держатель светофильтров – 1 шт.
- Поляризационный светофильтр – 2 шт.
- Зажим для 15-мм направляющей – 1 шт.
- Направляющая 15-мм (длина 10 см) – 1 шт.
- Переходные кольца (95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм) – 4 шт.
- Шестигранный ключ – 1 шт.
Обратите внимание, это важно:
- Рекомендуемое фокусное расстояние объектива 16мм и больше.
- Не используйте SmallRig 3864 вместе с другими нейтрально-серыми фильтрами переменной плотности.
- Перед установкой SmallRig 3864 снимите с объектива другие фильтры
- При максимальной плотности ND8 возможно появление крестообразного затенения.
Характеристики
- Размеры: 106.0 × 150.3 × 38.5 мм
- Размеры упаковки: 164.0 × 164.0 × 94.0 мм
- Вес: 142g±5g
- Вес брутто: 266g±5g
- Материалы: углепластик, алюминиевый сплав, минеральное стекло