Описание

Основные особенности:

Быстросъемный фильтр «два в одном» – поляризационный и нейтрально-серый переменной плотности.

Плавное изменение плотности от 1 до 8 ступеней.

Высококачественное оптическое стекло с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием.

Возможность использовать вместе с системами управления фокусировкой.

Совместимость с большим количеством объективов.

SmallRig 3864 – универсальная система «два в одном». Она состоит из двух поляризационных светофильтров с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе, чтобы получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности (от 1 до 8 ступеней). Систему SmallRig 3864 можно установить на бленду-компендиум SmallRig 3645 или комплект фильтров SmallRig 3651. В комплекте также идет направляющая, на которой можно разместить 1 или 2 привода Follow Focus: как для фильтра, так и для кольца фокусировки объектива.

Фильтры изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием, которое обеспечивает высокую четкость, нейтральную цветопередачу, минимизирует блики и виньетирование. Оправа фильтров совместима с системами ручного или беспроводного управления фокусировкой (стандартный шаг зубьев M0.8). Для установки светофильтра на объектив в комплект входят переходные кольца 95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм.

В комплект входит:

Держатель светофильтров – 1 шт.

Поляризационный светофильтр – 2 шт.

Зажим для 15-мм направляющей – 1 шт.

Направляющая 15-мм (длина 10 см) – 1 шт.

Переходные кольца (95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм) – 4 шт.

Шестигранный ключ – 1 шт.

Обратите внимание, это важно:

Рекомендуемое фокусное расстояние объектива 16мм и больше. Не используйте SmallRig 3864 вместе с другими нейтрально-серыми фильтрами переменной плотности. Перед установкой SmallRig 3864 снимите с объектива другие фильтры При максимальной плотности ND8 возможно появление крестообразного затенения.

Характеристики