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Светофильтр SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм

  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
  • 3864 CPL-VND Filter Kit 95 мм
Код товара:УТ-00065157
Артикул:3864

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основные особенности:

  • Быстросъемный фильтр «два в одном» – поляризационный и нейтрально-серый переменной плотности.
  • Плавное изменение плотности от 1 до 8 ступеней.
  • Высококачественное оптическое стекло с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием.
  • Возможность использовать вместе с системами управления фокусировкой.
  • Совместимость с большим количеством объективов.

SmallRig 3864 – универсальная система «два в одном». Она состоит из двух поляризационных светофильтров с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе, чтобы получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности (от 1 до 8 ступеней). Систему SmallRig 3864 можно установить на бленду-компендиум SmallRig 3645 или комплект фильтров SmallRig 3651. В комплекте также идет направляющая, на которой можно разместить 1 или 2 привода Follow Focus: как для фильтра, так и для кольца фокусировки объектива.

Фильтры изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением и гидрофобным покрытием, которое обеспечивает высокую четкость, нейтральную цветопередачу, минимизирует блики и виньетирование. Оправа фильтров совместима с системами ручного или беспроводного управления фокусировкой (стандартный шаг зубьев M0.8). Для установки светофильтра на объектив в комплект входят переходные кольца 95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм.

В комплект входит:

  • Держатель светофильтров – 1 шт.
  • Поляризационный светофильтр – 2 шт.
  • Зажим для 15-мм направляющей – 1 шт.
  • Направляющая 15-мм (длина 10 см) – 1 шт.
  • Переходные кольца (95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм) – 4 шт.
  • Шестигранный ключ – 1 шт.

Обратите внимание, это важно:

  1. Рекомендуемое фокусное расстояние объектива 16мм и больше.
  2. Не используйте SmallRig 3864 вместе с другими нейтрально-серыми фильтрами переменной плотности.
  3. Перед установкой SmallRig 3864 снимите с объектива другие фильтры
  4. При максимальной плотности ND8 возможно появление крестообразного затенения.

Характеристики

  • Размеры: 106.0 × 150.3 × 38.5 мм
  • Размеры упаковки: 164.0 × 164.0 × 94.0 мм
  • Вес: 142g±5g
  • Вес брутто: 266g±5g
  • Материалы: углепластик, алюминиевый сплав, минеральное стекло