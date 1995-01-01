Набор из клетки, боковой ручки и фиксатора кабеля для камер Canon EOS R5, R5С и R6. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных по всему периметру, и холодный башмак (сверху) позволяют установить все необходимые аксессуары, в том числе: ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, осветители, фиксаторы для кабелей, внешние батареи и так далее. Предусмотрены крепления для ремня: плечевого или кистевого. Клетка также обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Нижняя пластина клетки выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и напрямую совместима с различными креплениями системы Arca Swiss.

Фиксатор кабеля защищает USB и HDMI гнезда камеры от повреждения при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения.

Верхняя ручка устанавливается в гнездо Arri 3/8" на верхней пластине клетки. Она значительно облегчает съемку с нижнего ракурса, а также предоставляет дополнительные возможности для монтажа аксессуаров, для чего сделаны 3 холодных башмака и гнезда 1/4", Arri 3/8".