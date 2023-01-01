Комплект SmallRig 3830 для Canon R5 / R6 / R5С: клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка
Код товара : УТ-00058597
Артикул : 3830B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Клетки
Описание
Набор из клетки, боковой ручки и фиксатора кабеля для камер Canon EOS R5, R5С и R6. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных по всему периметру, и холодный башмак (сверху) позволяют установить все необходимые аксессуары, в том числе: ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, осветители, фиксаторы для кабелей, внешние батареи и так далее. Предусмотрены крепления для ремня: плечевого или кистевого. Клетка также обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.
Нижняя пластина клетки выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и напрямую совместима с различными креплениями системы Arca Swiss.
Фиксатор кабеля защищает USB и HDMI гнезда камеры от повреждения при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения.
Верхняя ручка устанавливается в гнездо Arri 3/8" на верхней пластине клетки. Она значительно облегчает съемку с нижнего ракурса, а также предоставляет дополнительные возможности для монтажа аксессуаров, для чего сделаны 3 холодных башмака и гнезда 1/4", Arri 3/8".
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры (в сборе): 175 х 181 х 135 мм
- Вес: 345 г