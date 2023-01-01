Описание

Комплект для автономного питания профессионального оборудования из двух аккумуляторов стандарта NP-F высокой ёмкости и зарядного устройства с быстрой зарядкой. Зарядное устройство оснащено ярким экраном, где отображается состояние зарядки в режиме реального времени. Оборудован интерфейсами Micro-USB и Type-C, что позволяет заряжать его через стандартный USB-адаптер, автомобильное зарядное устройство и блок питания. В частности, интерфейс Type-C поддерживает вход 9В/2А. Аккумуляторы оснащены декодированным чипом, благодаря которому отлично поддерживают различные камеры, не вызывая при этом ошибок и всплывающих окон. Они легко помещаются в аккумуляторный отсек, так как имеют такой же размер, как и оригинальный аккумулятор. Каждая батарея имеет высокую емкость 7800 мАч, поэтому обеспечивает длительную автономную работу оборудованию. С их помощью можно питать также светодиодные осветители, мониторы и любое другое совместимое съемочное оборудование