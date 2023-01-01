Описание

SmallRig RM120 – компактный и яркий светодиодный осветитель с большим временем автономной работы (до 3 часов при максимальной яркости). Тонкий металлический корпус эффективно отводит тепло, обеспечивая бесперебойную работу осветителя. Яркость во всех режимах регулируется в диапазоне от 0% до 100%, цветовая температура регулируется в диапазоне 2500K-8500K. Также имеется цветной режим типа HSI: выбор цвета по кругу 360°, затем насыщенность цвета в диапазоне 0–100% и яркость в диапазоне 0–100%.

В режиме Scene можно выбрать один из 12 световых эффектов: маячки полицейской машины, маячки пожарной машины, маячки скорой помощи, циклическое изменение цветов RGB (быстро), циклическое изменение цветов RGB (медленно), циклическое изменение цветов RGB (стробоскоп), молния (2 варианта), папарацци (вспышки фотокамер), пламя свечи, свет от телеэкрана, плавное изменение яркости.

Используя адаптер типа «холодный башмак», осветитель можно установить на камеру, клетку или на другое оборудование. Рассеивающая силиконовая насадка, входящая в комплект, позволяет получить более мягкое освещение.