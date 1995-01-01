Клетка SmallRig 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
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Характеристики
Описание
Клетка для камер среднего формата: Fujifilm GFX100S и GFX50S II. Позволяет устанавливать на камеру такие аксессуары как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – холодный башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.
Камера фиксируется в двух точках клетки, что исключает возможность люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).
В комплекте с клеткой поставляется съемный фиксатор для HDMI или USB кабеля, который защищает интерфейсные порты камеры от повреждений при случайных рывках за кабель во время съемки.
- Размеры: 184 х 115 х 71 мм
- Вес: 213 г
- Размеры упаковки: 181 х 131 х 76 мм
- Вес брутто: 313 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон