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Клетка SmallRig 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля

  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
  • 3715 для Fujifilm GFX100S / GFX50S II + фиксатор кабеля
Код товара:УТ-00070924
Артикул:3715

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клетка для камер среднего формата: Fujifilm GFX100S и GFX50S II. Позволяет устанавливать на камеру такие аксессуары как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – холодный башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.

Камера фиксируется в двух точках клетки, что исключает возможность люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).

В комплекте с клеткой поставляется съемный фиксатор для HDMI или USB кабеля, который защищает интерфейсные порты камеры от повреждений при случайных рывках за кабель во время съемки.

  • Размеры: 184 х 115 х 71 мм
  • Вес: 213 г
  • Размеры упаковки: 181 х 131 х 76 мм
  • Вес брутто: 313 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон