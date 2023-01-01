Описание

Клетка для камер среднего формата: Fujifilm GFX100S и GFX50S II. Позволяет устанавливать на камеру такие аксессуары как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – холодный башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.

Камера фиксируется в двух точках клетки, что исключает возможность люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).

В комплекте с клеткой поставляется съемный фиксатор для HDMI или USB кабеля, который защищает интерфейсные порты камеры от повреждений при случайных рывках за кабель во время съемки.