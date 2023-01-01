Описание

Клетка SmallRig 3710 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III. Новый дизайн получил собственное имя «Носорог» (Rhinoceros). Это максимально облегченный комплект, призванный снизить усталость мышц после полного съемочного дня: весь комплект с 2 ручками и фиксатором для HDMI кабеля весит всего 468 г. Этого удалось добиться в том числе благодаря использованию углепластика (карбона): очень легкого и очень жесткого материала, который хорошо держит форму. По всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда типа 1/4" и ARRI 3/8" (с отверстиями для боковых шпилек), сверху под углом расположен башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО, нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss.

​На клетке предусмотрены проушины для плечевого и кистевого ремней. Доступ к батарее, органам управления и всем интерфейсам остается свободным, дисплей камеры свободно откидывается и вращается. Камера фиксируется в 3 точках, что полностью исключает какой-либо люфт, свободное движение относительно клетки. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов хранится многофункциональный инструмент: плоская отвертка и ключ 2 в 1.

Верхняя ручка выглядит как интересная модификация базовой модели SmallRig 2165: она облегчена (на 40% выполнена из карбона), обладает более эргономичной формой и в то же время сохранила множество монтажных точек для установки дополнительных аксессуаров (например, накамерного монитора, микрофона или лампы подсветки). Для этого у нее есть гнезда ARRI 3/8" спереди и сзади, 2 холодных башмака и несколько отверстий 1/4". Сама ручка устанавливается в гнездо ARRI 3/8" с помощью винта с накатанной головкой и затягивается ключом, идущим в комплекте.

Боковая ручка обладает несколькими монтажными точками для аксессуаров: гнездо ARRI 3/8", два гнезда 1/4" и башмак для аксессуаров. Она устанавливается на планку НАТО и быстро фиксируется барашковым винтом. При этом положение ручки по вертикали можно отрегулировать в достаточно широком диапазоне. На 50% ручка выполнена из карбона, а спереди также сделана накладка из искусственной кожи (полиуретан), которая улучшает захват.

Фиксатор HDMI кабеля прежде всего защищает HDMI порт камеры, который может получить повреждения при случайном рывке за кабель. Также обеспечивает надежное соединение (особенно актуально при съемке в движении). Устанавливается на 1 винт 1/4", дополнительно затягивается плоской отверткой.