Площадка SmallRig 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
Код товара : УТ-00071463
Артикул : 3666B
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Другое
Описание
Базовая площадка для камер Sony a7 A7RV / A7IV. Предназначена для защиты нижней части камеры, имеет крепление типа башмак в нижней части. Крепление к нижней части камеры производится с помощью винта 1/4" и установочного штифта с защитной мягкой прокладкой, к площадке добавлен ключ для монтажа с магнитным креплением, это позволит производить быструю установку и демонтаж камеры. Внизу имеются крепежные отверстия, поддерживающие мини-штативы и микрофоны. Совместимость с Arca дает возможность переключаться между ручной съемкой, съемкой со штатива и стабилизатора.
Характеристики:
- Вес : 138 г
- Размеры: 132 х 65 х 12.5 мм