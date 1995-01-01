Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Площадка SmallRig 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV

  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
  • 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
Код товара:УТ-00071463
Артикул:3666B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Базовая площадка для камер Sony a7 A7RV / A7IV. Предназначена для защиты нижней части камеры, имеет крепление типа башмак в нижней части. Крепление к нижней части камеры производится с помощью винта 1/4" и установочного штифта с защитной мягкой прокладкой, к площадке добавлен ключ для монтажа с магнитным креплением, это позволит производить быструю установку и демонтаж камеры. Внизу имеются крепежные отверстия, поддерживающие мини-штативы и микрофоны. Совместимость с Arca дает возможность переключаться между ручной съемкой, съемкой со штатива и стабилизатора.

Совместимые камеры:

Sony Alpha 7R V
Sony Alpha 7 IV

Также допускается использование с:

Sony Alpha 7S III
Sony Alpha 7R IV
Sony Alpha 1
Sony Alpha 9 II

Характеристики:

  • Размеры: 131.5 х 64.7 х 12.5 мм
  • Вес: 80 г +/- 5 г
  • Размеры с упаковкой: 157 х 82 х 25 мм
  • Вес брутто: 114 г