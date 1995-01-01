Площадка SmallRig 3666B Baseplate для Sony A7RV / A7IV
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Характеристики
Описание
Базовая площадка для камер Sony a7 A7RV / A7IV. Предназначена для защиты нижней части камеры, имеет крепление типа башмак в нижней части. Крепление к нижней части камеры производится с помощью винта 1/4" и установочного штифта с защитной мягкой прокладкой, к площадке добавлен ключ для монтажа с магнитным креплением, это позволит производить быструю установку и демонтаж камеры. Внизу имеются крепежные отверстия, поддерживающие мини-штативы и микрофоны. Совместимость с Arca дает возможность переключаться между ручной съемкой, съемкой со штатива и стабилизатора.
Совместимые камеры:
Sony Alpha 7R V
Sony Alpha 7 IV
Также допускается использование с:
Sony Alpha 7S III
Sony Alpha 7R IV
Sony Alpha 1
Sony Alpha 9 II
Характеристики:
- Размеры: 131.5 х 64.7 х 12.5 мм
- Вес: 80 г +/- 5 г
- Размеры с упаковкой: 157 х 82 х 25 мм
- Вес брутто: 114 г