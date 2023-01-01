Базовая площадка для камер Sony a7 A7RV / A7IV. Предназначена для защиты нижней части камеры, имеет крепление типа башмак в нижней части. Крепление к нижней части камеры производится с помощью винта 1/4" и установочного штифта с защитной мягкой прокладкой, к площадке добавлен ключ для монтажа с магнитным креплением, это позволит производить быструю установку и демонтаж камеры. Внизу имеются крепежные отверстия, поддерживающие мини-штативы и микрофоны. Совместимость с Arca дает возможность переключаться между ручной съемкой, съемкой со штатива и стабилизатора.