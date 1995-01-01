Базовая площадка для камер Sony a7 A7RV / A7IV. Предназначена для защиты нижней части камеры, имеет крепление типа башмак в нижней части. Крепление к нижней части камеры производится с помощью винта 1/4" и установочного штифта с защитной мягкой прокладкой, к площадке добавлен ключ для монтажа с магнитным креплением, это позволит производить быструю установку и демонтаж камеры. Внизу имеются крепежные отверстия, поддерживающие мини-штативы и микрофоны. Совместимость с Arca дает возможность переключаться между ручной съемкой, съемкой со штатива и стабилизатора.

Совместимые камеры:

Sony Alpha 7R V

Sony Alpha 7 IV

Также допускается использование с:

Sony Alpha 7S III

Sony Alpha 7R IV

Sony Alpha 1

Sony Alpha 9 II

Характеристики: