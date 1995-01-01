Клетка SmallRig 3639 Half Cage для Sony A7 IV, A7 V, A7S III, A7R IV, A1
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Характеристики
Описание
Клетка SmallRig 3639 Half Cage для фотоаппаратов Sony A7 IV, A7 V, A7S III, A7R IV, A1. Обеспечивает защиту и предоставляет возможность для установки необходимых аксессуаров, для чего предусмотрено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (по всему периметру), а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева). По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры.
Камера фиксируется в 2 точках: через штативное гнездо и через левую проушину для ремня, это исключает возможность поворота камеры внутри клетки. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста для прямой установки на штативы и другие держатели, совместимые с системой Arca Swiss. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю сторону клетки нанесено несколько силиконовых накладок, чтобы не царапать корпус камеры.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Размеры: 108 х 98.5 х 51.3 мм
- Вес: 115 г