Клетка SmallRig 3639 Half Cage для фотоаппаратов Sony A7 IV, A7 V, A7S III, A7R IV, A1. Обеспечивает защиту и предоставляет возможность для установки необходимых аксессуаров, для чего предусмотрено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (по всему периметру), а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева). По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры.

Камера фиксируется в 2 точках: через штативное гнездо и через левую проушину для ремня, это исключает возможность поворота камеры внутри клетки. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста для прямой установки на штативы и другие держатели, совместимые с системой Arca Swiss. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю сторону клетки нанесено несколько силиконовых накладок, чтобы не царапать корпус камеры.