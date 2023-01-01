Описание

Компактный осветитель мощностью 220 Вт (энергопотребление 260 Вт) с дневной температурой света 5600К. Основные особенности: высокая точность цветопередачи (CRI 95+), плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.

Прибор выполнен в компактном и достаточно легком корпусе (частично поликарбонат, частично алюминиевый сплав). Для охлаждения используется тихий вентилятор (громкость всего 30 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м): он включается автоматически, когда температура светодиода превышает 60° С. Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Также имеется встроенное крепление для фотозонтов. Кронштейн даёт возможность наклонять устройство в диапазоне 270°.

Осветитель работает от бытовой электросети: в комплекте идет сетевой адаптер с кабелем (общая длина 6 м). Также возможна работа от аккумуляторов типа V-Mount 14.4В или 26В (необходим адаптер RA V1, продается отдельно).