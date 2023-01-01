Описание

Компактный осветитель мощностью 120 Вт (энергопотребление 150 Вт) с изменяемой температурой света 2700...6500К. Основные особенности: высокая точность цветопередачи (CRI 95+), возможность работы от аккумуляторов типа V-Mount на 14.4 или 26 Вольт, плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.

Прибор выполнен в компактном и достаточно легком корпусе (частично поликарбонат, частично алюминиевый сплав). Для охлаждения используется тихий вентилятор (громкость всего 25 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м). Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Кронштейн даёт возможность наклонить устройство на 270°.

Адаптер RA-V1 позволяет работать от аккумуляторов типа V-Mount на 14.4 или 26 Вольт.