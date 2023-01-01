Описание

Прочная клетка для камер Sony A7S III, A7 IV, A7R IV и A1 с батарейным блоком Sony VG-C4EM. выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить все необходимые для съемки аксессуары, включая верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, лампы, фиксаторы для кабелей, внешние блоки питания, компендиумы и так далее. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Камера фиксируется в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня, что обеспечивает надежное крепление без какого-либо люфта. Несколько силиконовых накладок внутри клетки предотвращают появление царапин на камере. В комплект входят 2 пары адаптеров крепления: черный для Sony A7 IV и серый для Sony A7S III, A7R IV, A1.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста для прямой установки на штативы и другие держатели системы Arca Swiss.