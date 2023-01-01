Описание

Нейтрально-серый светофильтр ND 1.2 формата 4 x 5.65" предназначен для использования с компендиумами SmallRig серий Star-Trail и Revo-Arcane, а также с совместимыми держателями других производителей. Толщина фильтра: 4 мм. Фильтр снижает светопропускаемость на 4 ступени, что позволяет использовать достаточно длительные выдержки (например, 1/50с при частоте 24 или 25 кадров/с) при ярком солнечном свете – для сохранения плавности движений при видеосъемке. Фильтр выполнен из минерального оптического стекла B270 производства Schott AG. Обе стороны покрыты многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия обладает жиро- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается мягкой тканью.

Держатель SmallRig 3649 Filter Frame Kit позволяет одновременно устанавливать 2 фильтра такого формата, то есть вы можете комбинировать фильтры разной плотности для достижения необходимого результата.

Комплектация: светофильтр, кейс для хранения.