Светофильтр SmallRig 3589 4x5.65" ND 1.2, нейтрально-серый
Код товара : УТ-00065144
Артикул : 3589
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Другое
Описание
Нейтрально-серый светофильтр ND 1.2 формата 4 x 5.65" предназначен для использования с компендиумами SmallRig серий Star-Trail и Revo-Arcane, а также с совместимыми держателями других производителей. Толщина фильтра: 4 мм. Фильтр снижает светопропускаемость на 4 ступени, что позволяет использовать достаточно длительные выдержки (например, 1/50с при частоте 24 или 25 кадров/с) при ярком солнечном свете – для сохранения плавности движений при видеосъемке. Фильтр выполнен из минерального оптического стекла B270 производства Schott AG. Обе стороны покрыты многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия обладает жиро- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается мягкой тканью.
Держатель SmallRig 3649 Filter Frame Kit позволяет одновременно устанавливать 2 фильтра такого формата, то есть вы можете комбинировать фильтры разной плотности для достижения необходимого результата.
Комплектация: светофильтр, кейс для хранения.
- Размеры: 101.55 х 143.45 х 4 мм
- Размеры упаковки: 190 х 170 х 21 мм
- Вес нетто: 150 г
- Вес брутто: 320 г.