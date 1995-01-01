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Светофильтр SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый

  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
  • 3588 4x5.65" ND 0.6, нейтрально-серый
Код товара:УТ-00065143
Артикул:3588

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Нейтрально-серый светофильтр ND 0.6 формата 4 x 5.65" предназначен для использования с компендиумами SmallRig серий Star-Trail и Revo-Arcane, а также с совместимыми держателями других производителей. Толщина фильтра: 4 мм. Фильтр снижает светопропускаемость на 2 ступени, что позволяет использовать достаточно длительные выдержки (например, 1/50с при частоте 24 или 25 кадров/с) при высоком уровне освещенности. Фильтр выполнен из минерального оптического стекла B270 производства Schott AG. Обе стороны покрыты многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия обладает жиро- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается мягкой тканью.

Держатель SmallRig 3649 Filter Frame Kit позволяет одновременно устанавливать 2 фильтра такого формата, то есть вы можете комбинировать фильтры разной плотности для достижения необходимого результата.

Комплектация: светофильтр, кейс для хранения.

  • Размеры: 101.55 х 143.45 х 4 мм
  • Размеры упаковки: 190 х 170 х 21 мм
  • Вес нетто: 150 г
  • Вес брутто: 320 г.