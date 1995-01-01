Держатель SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г

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Код товара: УТ-00064495 Артикул: 3577 Код товара: УТ-00064495 Артикул: 3577 Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Держатели Описание Мини-держатель SmallRig 3577 хорошо подходит для таких аксессуаров как мини-осветители или небольшие микрофоны. Он весит всего 20 г и позволяет наклонять установленный аксессуар вверх-вниз в диапазоне 138°. Штативный винт 1/4"-20, «пятка» держателя устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Резиновая накладка на верхней панели обеспечивает хорошую фиксацию и не царапает корпус установленного прибора. Максимальная нагрузка: 250 г

Размеры: 32.6 х 24 х 25.5 мм

Вес: 20 г

Материалы: алюминиевый сплав Видео Наш обзор

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