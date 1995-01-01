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Держатель SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г

  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
  • 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter, до 250 г
Код товара:УТ-00064495
Артикул:3577

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мини-держатель SmallRig 3577 хорошо подходит для таких аксессуаров как мини-осветители или небольшие микрофоны. Он весит всего 20 г и позволяет наклонять установленный аксессуар вверх-вниз в диапазоне 138°. Штативный винт 1/4"-20, «пятка» держателя устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Резиновая накладка на верхней панели обеспечивает хорошую фиксацию и не царапает корпус установленного прибора.

  • Максимальная нагрузка: 250 г
  • Размеры: 32.6 х 24 х 25.5 мм
  • Вес: 20 г
  • Материалы: алюминиевый сплав