Мини-держатель SmallRig 3577 хорошо подходит для таких аксессуаров как мини-осветители или небольшие микрофоны. Он весит всего 20 г и позволяет наклонять установленный аксессуар вверх-вниз в диапазоне 138°. Штативный винт 1/4"-20, «пятка» держателя устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Резиновая накладка на верхней панели обеспечивает хорошую фиксацию и не царапает корпус установленного прибора.