Легкая клетка с увеличенным хватом для камеры Sony ZV-E10. Увеличенный выступ под пальцы с покрытием из силикона является съемным, при желании его можно демонтировать. Камера фиксируется в двух точках: через штативное гнездо и в районе правой проушины для ремня, это исключает какой-либо люфт, вращение камеры в клетке. Силиконовые накладки предотвращают появление царапин на корпусе камеры. По всему периметру расположено множество резьбовых гнезд 1/4"-20, сверху по центру – Arri 3/8” (с отверстиями для боковых шпилек), слева – планка НАТО.

Верхняя часть выполнена таким образом, что вы можете использовать или горячий башмак самой камеры, или холодный башмак. Второй как более прочный рекомендуется для монтажа тяжелых аксессуаров, таких как, например, внешний монитор. Еще один холодный башмак располагается снизу (для монтажа аксессуаров при вертикальной установке камеры). На нижней пластине также выточено крепление «ласточкин хвост» (Arca Swiss), что позволяет напрямую устанавливать клетку на совместимые штативы и другие держатели.

Клетка позволяет откидывать и вращать дисплей камеры, а также оставляет открытым доступ к батарее, также можно использовать батарейный адаптер SmallRig 2921 вместо аккумулятора камеры (NP-FW50). Каркас клетки выточен из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и надежность при длительном использовании.

Размеры: 128.9 х 82.6 х 60.2 мм

Размеры с упаковкой: 160 х 120 х 68 мм

Вес нетто: 149 г

Вес брутто: 237 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Комплектация: