Шарнирный кронштейн для крепления мониторов, осветительных приборов и других аксессуаров. Выдерживает динамическую нагрузку до 5 кг. Компактное съемное крепление типа Drop-in HawkLock mini позволяет легко и быстро снимать и устанавливать камеру или аксессуары для нее. Важной особенностью системы HawkLock mini являются ее размеры, которые позволяют использовать крепление в тех местах, где стандартные быстросъемные крепления были бы слишком громоздкими. Съемная площадка просто устанавливается в базовое крепление вертикально, до щелчка. Для снятия площадки достаточно всего лишь потянуть вниз рычаг замка.

Шарниры типа Magic Arm: все элементы фиксируются поворотом одной ручки, расположенной в центре держателя. Это позволяет быстро изменять положение закрепленных аксессуаров в зависимости от ситуации. Конструкция разборная, при необходимости шаровые шарниры можно заменить на модели с другими типами креплений: SmallRig 2211 – резьба 3/8", SmallRig 2114 – резьба ARRI 3/8", SmallRig MD2692 – крепление GoPro.