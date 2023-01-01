Кожаный шейный ремешок SmallRig для камеры изготовлен из элегантной коричневой кожи, которая придает вам и вашей камере мгновенный стиль и непринужденную прохладу. При длине 43 дюйма вы можете носить его на шее, на плече или через плечо, а его более широкая накладка будет скользить по длине ремня, чтобы идеально расположиться там, где вы хотите.