Видеоголовка SmallRig 3457 разработана с учетом особенностей видео и фотосъемки на компактные цифровые камеры. Верхняя площадка совместима со стандартом Arca Swiss, поэтому клетки и угловые площадки можно фиксировать на головке напрямую. Возможность балансировки закрепленного оборудования и съемная телескопическая рукоятка обеспечивают максимально плавное перемещение камеры, что особенно важно при использовании длиннофокусных объективов. Двойное панорамирование и крепление 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (например, для внешнего монитора), дополняют функциональные возможности видеоголовки.

Длина рукоятки регулируется в пределах от 14 до 33 см.

Устанавливается на винт 3/8"-16.