Штативная головка SmallRig 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
Код товара:УТ-00065178
Артикул:3457B
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг5
Тип головки 2D
Головка2D, для видео
Быстросъемная площадкаесть, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузка5 кг
Материалалюминиевый сплав
Рабочая высота головки10 см
Страна производстваКитай
Вес512 г
Размер упаковки201 x 126 x 93 мм, 655 г
Размеры104 x 77.5 x 62 мм
Описание
Видеоголовка SmallRig 3457 разработана с учетом особенностей видео и фотосъемки на компактные цифровые камеры. Верхняя площадка совместима со стандартом Arca Swiss, поэтому клетки и угловые площадки можно фиксировать на головке напрямую. Возможность балансировки закрепленного оборудования и съемная телескопическая рукоятка обеспечивают максимально плавное перемещение камеры, что особенно важно при использовании длиннофокусных объективов. Двойное панорамирование и крепление 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (например, для внешнего монитора), дополняют функциональные возможности видеоголовки.
Длина рукоятки регулируется в пределах от 14 до 33 см.
Устанавливается на винт 3/8"-16.