Штативная головка SmallRig 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
Код товара : УТ-00065178
Артикул : 3457B
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминиевый сплав
Описание
Видеоголовка SmallRig 3457 разработана с учетом особенностей видео и фотосъемки на компактные цифровые камеры. Верхняя площадка совместима со стандартом Arca Swiss, поэтому клетки и угловые площадки можно фиксировать на головке напрямую. Возможность балансировки закрепленного оборудования и съемная телескопическая рукоятка обеспечивают максимально плавное перемещение камеры, что особенно важно при использовании длиннофокусных объективов. Двойное панорамирование и крепление 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (например, для внешнего монитора), дополняют функциональные возможности видеоголовки.
Длина рукоятки регулируется в пределах от 14 до 33 см.
Устанавливается на винт 3/8"-16.