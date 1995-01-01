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Штативная головка SmallRig 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг

  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
  • 3457B Lightweight Fluid Video Head, до 5 кг
Код товара:УТ-00065178
Артикул:3457B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Видеоголовка SmallRig 3457 разработана с учетом особенностей видео и фотосъемки на компактные цифровые камеры. Верхняя площадка совместима со стандартом Arca Swiss, поэтому клетки и угловые площадки можно фиксировать на головке напрямую. Возможность балансировки закрепленного оборудования и съемная телескопическая рукоятка обеспечивают максимально плавное перемещение камеры, что особенно важно при использовании длиннофокусных объективов. Двойное панорамирование и крепление 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (например, для внешнего монитора), дополняют функциональные возможности видеоголовки.

Длина рукоятки регулируется в пределах от 14 до 33 см.

Устанавливается на винт 3/8"-16.