Прочная металлическая клетка для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro с батарейной ручкой. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют устанавливать на камеру множество аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски и так далее. В углублении на нижней пластине крепится шестигранный ключ.