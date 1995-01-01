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Клетка SmallRig 3382 для BMPCC 6K Pro

  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
  • 3382 для BMPCC 6K Pro
Код товара:УТ-00057748
Артикул:3382B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная металлическая клетка для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro с батарейной ручкой. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют устанавливать на камеру множество аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски и так далее. В углублении на нижней пластине крепится шестигранный ключ.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 194 х 99 х 189 мм
  • Вес: 355 г