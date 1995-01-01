Клетка SmallRig 3382 для BMPCC 6K Pro
Код товара:УТ-00057748
Артикул:3382B
Товар не найден
Характеристики
Тип товараКлетки
Описание
Прочная металлическая клетка для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro с батарейной ручкой. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют устанавливать на камеру множество аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски и так далее. В углублении на нижней пластине крепится шестигранный ключ.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 194 х 99 х 189 мм
- Вес: 355 г