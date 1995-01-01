Клетка SmallRig 3382 для BMPCC 6K Pro

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Код товара: УТ-00057748 Артикул: 3382B Код товара: УТ-00057748 Артикул: 3382B Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Прочная металлическая клетка для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro с батарейной ручкой. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют устанавливать на камеру множество аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски и так далее. В углублении на нижней пластине крепится шестигранный ключ. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 194 х 99 х 189 мм

Вес: 355 г Видео Наш обзор

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