Описание

Комплект SmallRig 3299 Professional Accessory Kit для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro включает клетку 3270, бленду ЖК монитора 3273, фиксатор для кабелей 3271, крепление для SSD диска Samsung T5 3300, верхнюю деревянную рукоятку HTN2362, боковую деревянную рукоятку 2187, планку НАТО 2172 и защитное стекло для экрана (2 шт.) 3274.

Комплект рукояток обеспечивает удобную эргономику для съемки из разных положений и захватов: одной рукой, двумя руками, от уровня груди, с нижнего ракурса и так далее. Крепление для SSD диска Samsung T5 позволяет надежно зафиксировать этот накопитель во избежание повреждений. Съемная и складная бленда монитора 3273 позволяет использовать его под открытым солнцем или яркими студийными осветителями.

Если вы планируете использовать дополнительные аксессуары, такие как внешний монитор, микрофон или компендиум для объектива, то клетка 3299 позволяет с легкостью объединить их все в единую систему.