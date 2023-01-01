Зубчатое колесо SmallRig 3295 (диаметр 78-80 мм) для систем Follow Focus
Код товара : УТ-00054354
Артикул : 3295
390 ₽
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Другое
Описание
Зубчатое резиновое колесо для объективов с диаметром корпуса от 78 до 80 мм (245 - 251 мм по окружности). Стандартный шаг зубьев 0.8 позволяет использовать его с широким ассортиментом приводов Follow Focus. В отличие от универсальных колец с застежкой, которые часто идут в комплекте с приводом, данное кольцо обеспечивает свободное вращение на все 360°.