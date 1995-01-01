Зубчатое резиновое колесо для объективов с диаметром корпуса от 72 до 74 мм (226 - 233 мм по окружности). Стандартный шаг зубьев 0.8 позволяет использовать его с широким ассортиментом приводов Follow Focus. В отличие от универсальных колец с застежкой, которые часто идут в комплекте с приводом, данное кольцо обеспечивает свободное вращение на все 360°.