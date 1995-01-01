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Зубчатое колесо SmallRig 3291, диаметр 62.5-64.5 мм, для систем Follow Focus

  • 3291 (диаметр 62.5-64.5 мм) для систем Follow Focus
  • 3291 (диаметр 62.5-64.5 мм) для систем Follow Focus
  • 3291 (диаметр 62.5-64.5 мм) для систем Follow Focus
Код товара:УТ-00054350
Артикул:3291

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зубчатое резиновое колесо для объективов с диаметром корпуса от 62.5 до 64.5 мм (196 - 203 мм по окружности). Стандартный шаг зубьев 0.8 позволяет использовать его с широким ассортиментом приводов Follow Focus. В отличие от универсальных колец с застежкой, которые часто идут в комплекте с приводом, данное кольцо обеспечивает свободное вращение на все 360°.