Компактная светодиодная RGB панель в магнитном металлическом корпусе. Первый осветитель SmallRig, поддерживающий управление через мобильное приложение: установите на телефон SmallGoGo для удобного дистанционного управления одним или несколькими осветителями, включая управление группами приборов. Приложение включает такие интересные функции, как выбор цвета с помощью камеры телефона, мерцающие спецэффекты и другие возможности. Осветитель работает от встроенной батареи емкостью 4000 мАч, которой хватает на 3 часа работы с максимальной яркостью. Также поддерживается быстрая зарядка от устройств с поддержкой USB PD (разъем USB-C).