Осветитель SmallRig 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
Код товара:УТ-00057466
Артикул:3290
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность5 Вт
Освещенность500 лк (0.5 м), 120 лк (1 м)
Цветовая температура2500 - 8500К
Индекс CRI≈ 96
Индекс TLCI≈ 96
Регулировка мощности0…100%, плавная
Дистанционное управлениеесть, через мобильное приложение
Работа от аккумуляторада, встроенный литий-полимерный аккумулятор 3.7В 4000 мАч
Работа от сетичерез USB-C, от сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Тип креплениярезьба 1/4"-20, магнитное крепление
Вес180 г
Размеры99 х 67 х 18.3 мм
Сайт производителяhttps://www.smallrig.com
Комплектацияосветитель, силиконовый рассеиватель, USB-C кабель, инструкция. Внимание: держатель не входит в комплект.
Страна производстваКитай
Описание
Компактная светодиодная RGB панель в магнитном металлическом корпусе. Первый осветитель SmallRig, поддерживающий управление через мобильное приложение: установите на телефон SmallGoGo для удобного дистанционного управления одним или несколькими осветителями, включая управление группами приборов. Приложение включает такие интересные функции, как выбор цвета с помощью камеры телефона, мерцающие спецэффекты и другие возможности. Осветитель работает от встроенной батареи емкостью 4000 мАч, которой хватает на 3 часа работы с максимальной яркостью. Также поддерживается быстрая зарядка от устройств с поддержкой USB PD (разъем USB-C).