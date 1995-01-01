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Осветитель SmallRig 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт

  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
  • 3290 RM75 RGB Magnetic 2500-8500К, 5 Вт
Код товара:УТ-00057466
Артикул:3290

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная светодиодная RGB панель в магнитном металлическом корпусе. Первый осветитель SmallRig, поддерживающий управление через мобильное приложение: установите на телефон SmallGoGo для удобного дистанционного управления одним или несколькими осветителями, включая управление группами приборов. Приложение включает такие интересные функции, как выбор цвета с помощью камеры телефона, мерцающие спецэффекты и другие возможности. Осветитель работает от встроенной батареи емкостью 4000 мАч, которой хватает на 3 часа работы с максимальной яркостью. Также поддерживается быстрая зарядка от устройств с поддержкой USB PD (разъем USB-C).