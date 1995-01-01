Адаптер питания SmallRig 3247 для Nikon EN-EL15

0 0 отзывов Код товара : УТ-00055874 Артикул : 3247

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Все характеристики Адаптер питания имитирующий аккумулятор стандарта EN-EL15. Позволяет подключать иной источник питания к камере Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.130

Описание Адаптер питания имитирующий аккумулятор стандарта EN-EL15. Позволяет подключать иной источник питания к камере

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