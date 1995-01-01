Адаптер питания SmallRig 3247 для Nikon EN-EL15
Код товара : УТ-00055874
Артикул : 3247
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Адаптер питания имитирующий аккумулятор стандарта EN-EL15. Позволяет подключать иной источник питания к камере
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