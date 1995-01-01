Прочная клетка SmallRig 3230 для Fujifilm X-E4 выточена из цельного куска алюминия, что обеспечивает жесткость и надежность конструкции. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных со всех сторон клетки, позволяет устанавливать разнообразные аксессуары, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, внешние мониторы и видеорекордеры, микрофоны, фиксаторы для кабеля, аксессуары для оптики и так далее. Сбоку предусмотрен «холодный башмак» для аксессуаров, а нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss: клетка может напрямую устанавливаться на совместимые штативные головы и иные держатели.