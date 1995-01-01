Описание

Клетка SmallRig 3212B для Sony A7C по всем формам и расположению монтажных отверстий совпадает с клеткой SmallRig 3081B, но дополнительно обладает увеличенным хватом под правую руку. Мягкое силиконовое покрытие позволяет комфортно держать камеру при съемке фото и видео с рук. Хват является съемным: при необходимости его можно открутить. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, 15-мм направляющие и так далее. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и совместима с системой Arca Swiss. Камера фиксируется на клетке в двух точках: снизу, штативным винтом, и сбоку, через проушину для ремня (винт М2.5). В углублении на дне клетки с помощью магнитов хранится многофункциональный ключ (шлицевая отвертка + шестигранник).