Описание

Обновленная батарейная площадка для широко распространенных аккумуляторов типа NP-F. К DC выходам 7.4 / 12 Вольт добавлен универсальный USB-C выход, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 36 Вт. USB-C порт работает в обе стороны: вы можете заряжать как внешнее устройство с помощью NP-F батареи, так и саму батарею от стандартного сетевого адаптера. Площадка может использоваться с различными фото- и видеокамерами, а также со смартфонами и планшетами для увеличения срока непрерывной работы: батареи типа NP-F обладают высокой емкостью. Площадка полностью выполнена из алюминиевого сплава, что гарантирует высокую надежность: она эффективно рассеивает тепло и может выдержать случайные удары.

Позолоченные контакты обеспечивают высокую проводимость тока, площадка также обладает функцией автоматической блокировки батарей: они плотно защелкиваются в крепление и никуда не сдвигаются во время активной съемки. Кнопка и 4 светодиодных индикатора на боковой панели позволяют проверить остаточный уровень заряда батарей и ход их заряда. Каждый порт оснащен защитой от короткого замыкания и превышения напряжения / силы тока, поэтому использование SmallRig 3168B полностью безопасно для вашей техники.

Площадку можно установить на клетку, боковую или верхнюю ручку или в другое крепление с 1 или 2 гнездами 1/4"-20.

Характеристики