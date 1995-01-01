Батарейная площадка SmallRig 3168B NP-F Battery Adapter Plate
Код товара : УТ-00071961
Артикул : 3168B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Обновленная батарейная площадка для широко распространенных аккумуляторов типа NP-F. К DC выходам 7.4 / 12 Вольт добавлен универсальный USB-C выход, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 36 Вт. USB-C порт работает в обе стороны: вы можете заряжать как внешнее устройство с помощью NP-F батареи, так и саму батарею от стандартного сетевого адаптера. Площадка может использоваться с различными фото- и видеокамерами, а также со смартфонами и планшетами для увеличения срока непрерывной работы: батареи типа NP-F обладают высокой емкостью. Площадка полностью выполнена из алюминиевого сплава, что гарантирует высокую надежность: она эффективно рассеивает тепло и может выдержать случайные удары.
Позолоченные контакты обеспечивают высокую проводимость тока, площадка также обладает функцией автоматической блокировки батарей: они плотно защелкиваются в крепление и никуда не сдвигаются во время активной съемки. Кнопка и 4 светодиодных индикатора на боковой панели позволяют проверить остаточный уровень заряда батарей и ход их заряда. Каждый порт оснащен защитой от короткого замыкания и превышения напряжения / силы тока, поэтому использование SmallRig 3168B полностью безопасно для вашей техники.
Площадку можно установить на клетку, боковую или верхнюю ручку или в другое крепление с 1 или 2 гнездами 1/4"-20.
Характеристики
- Выходы: DC 5525 12В, DC 5521 7.4В, USB-C – каждый до 36 Вт
- Вход: USB-C 36 Вт (макс.)
- Размеры: 94 х 47 х 23 мм
- Размеры упаковки: 102 х 78 х 30 мм
- Вес: 113.5 г
- Вес брутто: 145.5 г
- Материалы: CNC алюминий