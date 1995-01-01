Клетка SmallRig 3155B Video Rig Kit для смартфона, универсальная
Код товара : УТ-00071958
Артикул : 3155B
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Универсальный комплект подходит для съемки видео на любой смартфон с шириной корпуса от 67 до 86 мм. В набор входит металлическая клетка, две боковых ручки и одна верхняя ручка. Резьбовые гнезда и 2 «холодных башмака» на клетке позволяют установить дополнительные аксессуары (внешний микрофон, компактный осветитель, внешний аккумулятор), поставить телефон на штатив или закрепить его на каком-либо другом держателе (присоске, струбцине, слайдере). Клетка хорошо подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной съемки: ручки легко переставляются.
Наличие 2 рукояток позволяет значительно стабилизировать раскачку телефона при съемке, устранить мелкое дрожание рук. При использовании встроенной в телефон стабилизации изображения это вполне может заменить внешний электронный стабилизатор (стедикам). Верхняя рукоятка помогает при съемке с нижнего ракурса, от уровня бедра. Конструкция клетки не блокирует сигнал смартфона, а также позволяет заряжать телефон во время съемки, что особенно важно для онлайн-трансляций.
Обратите внимание:
- Будьте аккуратны при установке смартфона в клетку. Предохраняйте смартфон от падений, ударов и резких сотрясений.
- Для использования беспроводной зарядки телефон нужно вынуть из клетки
Комплектация:
- Клетка
- Рукоятки боковые, 2 шт.
- Верхняя ручка
- Шестигранные ключи, 2 шт.
Характеристики
- Размеры в собранном виде: 378 x 184 x 85 мм
- Размеры упаковки: 270 x 165 x 50 мм
- Вес: 539 г
- Вес брутто: 680 г
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик