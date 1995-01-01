Описание

Универсальный комплект подходит для съемки видео на любой смартфон с шириной корпуса от 67 до 86 мм. В набор входит металлическая клетка, две боковых ручки и одна верхняя ручка. Резьбовые гнезда и 2 «холодных башмака» на клетке позволяют установить дополнительные аксессуары (внешний микрофон, компактный осветитель, внешний аккумулятор), поставить телефон на штатив или закрепить его на каком-либо другом держателе (присоске, струбцине, слайдере). Клетка хорошо подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной съемки: ручки легко переставляются.

Наличие 2 рукояток позволяет значительно стабилизировать раскачку телефона при съемке, устранить мелкое дрожание рук. При использовании встроенной в телефон стабилизации изображения это вполне может заменить внешний электронный стабилизатор (стедикам). Верхняя рукоятка помогает при съемке с нижнего ракурса, от уровня бедра. Конструкция клетки не блокирует сигнал смартфона, а также позволяет заряжать телефон во время съемки, что особенно важно для онлайн-трансляций.

Обратите внимание:

Будьте аккуратны при установке смартфона в клетку. Предохраняйте смартфон от падений, ударов и резких сотрясений.

Для использования беспроводной зарядки телефон нужно вынуть из клетки

Комплектация:

Клетка

Рукоятки боковые, 2 шт.

Верхняя ручка

Шестигранные ключи, 2 шт.

Характеристики