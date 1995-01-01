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Клетка SmallRig 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13

  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • 3083С для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Код товара:УТ-00078271
Артикул:3083C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клетка SmallRig 3083B подходит для экшен-камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12, 13. Особенностью конструкции является крепление для фирменного микрофонного адаптера GoPro 3.5mm Mic Adapter (AAMIC-001), который позволяет подключать к камере внешние микрофоны. Для этого в комплекте также идет сменная боковая дверца камеры с прорезью для USB кабеля. Клетка совместима с насадкой Max Lens Mod. Два холодных башмака позволяют установить на клетку такие аксессуары как внешний микрофон или светодиодную лампу. Клетка устанавливается в те же крепления, что и сама камера.

  • Размеры: 97.3 x 79.8 x 34.3 мм
  • Размеры с упаковкой: 120 x 100 x 40 мм
  • Вес нетто: 36 г
  • Вес брутто: 86 г
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик