Клетка SmallRig 3083B подходит для экшен-камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12, 13. Особенностью конструкции является крепление для фирменного микрофонного адаптера GoPro 3.5mm Mic Adapter (AAMIC-001), который позволяет подключать к камере внешние микрофоны. Для этого в комплекте также идет сменная боковая дверца камеры с прорезью для USB кабеля. Клетка совместима с насадкой Max Lens Mod. Два холодных башмака позволяют установить на клетку такие аксессуары как внешний микрофон или светодиодную лампу. Клетка устанавливается в те же крепления, что и сама камера.

Размеры: 97.3 x 79.8 x 34.3 мм

97.3 x 79.8 x 34.3 мм Размеры с упаковкой: 120 x 100 x 40 мм

Вес нетто: 36 г

Вес брутто: 86 г

Материалы: поликарбонат, АБС пластик