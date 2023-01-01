Клетка SmallRig 3081B для Sony A7C
Код товара : УТ-00065169
Артикул : 3081B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.225
Описание
Легкая клетка для камеры Sony A7С, выточена из одного блока алюминиевого сплава для максимальной прочности. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, 15-мм направляющие и так далее. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 134 г.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и совместима с системой Arca Swiss. Камера фиксируется на клетке в двух точках: снизу, штативным винтом, и сбоку, через проушину для ремня (винт М2.5). В углублении на дне клетки с помощью магнитов хранится многофункциональный ключ (шлицевая отвертка + шестигранник).
- Размеры: 140 х 90.5 х 52 мм
- Размеры упаковки: 165 х 155 х 85 мм
- Вес: 134 г
- Вес брутто: 220 г
- Материалы: алюминиевый сплав