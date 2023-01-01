Ручки боковые SmallRig 3027 для DJI RS 2/RSC 2
Код товара : УТ-00048497
Артикул : 3027
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Ручки
Описание
Боковые ручки SmallRig 3027 для стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2 позволяют распределить нагрузку между двумя руками, а также способствуют снижению раскачки стабилизатора. Рукоятки крепятся к стабилизатору с помощью крепления по типу НАТО. Так же на рукоятках предусмотрены отверстия с резьбой 1/4 ”-20 и ARRI 3/8” -16. По краям ручек разъемы по типу холодный башмак которые можно использовать для крепления монитора, микрофона, и т.д. Он разбирается на четыре части для удобства хранения и транспортировки.
Совместимость:
DJI RS 2
DJI RSC 2
Комплектация :
1 двойная ручка
Размеры: 406 x 155 x 46 мм
Размеры упаковки: 215 x 115 x 65 мм
Вес нетто: 551 г ± 5 г
Материал: алюминиевый сплав, кремний