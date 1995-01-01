Ручки боковые SmallRig 3027 для DJI Ronin RS серии
Код товара:УТ-00048497
Артикул:3027
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Тип товараРучки
Описание
Боковые ручки SmallRig 3027 для стабилизаторов DJI Ronin RS серии позволяют распределить нагрузку между двумя руками, а также способствуют снижению раскачки стабилизатора. Крепятся к стабилизатору на боковые планки НАТО, рукоятки также можно сдвигать ближе друг к другу для более узкого хвата. Так же на рукоятках предусмотрены отверстия с резьбой 1/4”-20 и ARRI 3/8” -16, а также 2 холодных башмака для аксессуаров.
Набор разбирается на четыре части для удобства хранения и транспортировки.
Совместимость:
- RS 2
- RSC 2
- RS 3
- RS 3 Pro
- RS 4
- RS 4 Pro
- RS 5
Комплектация :
- 1 двойная ручка
Размеры: 406 x 155 x 46 мм
Размеры упаковки: 215 x 115 x 65 мм
Вес нетто: 551 г ± 5 г
Материал: алюминиевый сплав, силикон