Описание

Боковые ручки SmallRig 3027 для стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2 позволяют распределить нагрузку между двумя руками, а также способствуют снижению раскачки стабилизатора. Рукоятки крепятся к стабилизатору с помощью крепления по типу НАТО. Так же на рукоятках предусмотрены отверстия с резьбой 1/4 ”-20 и ARRI 3/8” -16. По краям ручек разъемы по типу холодный башмак которые можно использовать для крепления монитора, микрофона, и т.д. Он разбирается на четыре части для удобства хранения и транспортировки.

Совместимость:

DJI RS 2

DJI RSC 2

Комплектация :

1 двойная ручка

Размеры: 406 x 155 x 46 мм

Размеры упаковки: 215 x 115 x 65 мм

Вес нетто: 551 г ± 5 г

Материал: алюминиевый сплав, кремний