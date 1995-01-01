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Ручки боковые SmallRig 3027 для DJI Ronin RS серии

  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
  • 3027 для DJI RS 2/RSC 2
Код товара:УТ-00048497
Артикул:3027

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Боковые ручки SmallRig 3027 для стабилизаторов DJI Ronin RS серии позволяют распределить нагрузку между двумя руками, а также способствуют снижению раскачки стабилизатора. Крепятся к стабилизатору на боковые планки НАТО, рукоятки также можно сдвигать ближе друг к другу для более узкого хвата. Так же на рукоятках предусмотрены отверстия с резьбой 1/4”-20 и ARRI 3/8” -16, а также 2 холодных башмака для аксессуаров.

Набор разбирается на четыре части для удобства хранения и транспортировки.

Совместимость:

  • RS 2
  • RSC 2
  • RS 3
  • RS 3 Pro
  • RS 4
  • RS 4 Pro
  • RS 5

Комплектация :

  • 1 двойная ручка

Размеры: 406 x 155 x 46 мм
Размеры упаковки: 215 x 115 x 65 мм
Вес нетто: 551 г ± 5 г

Материал: алюминиевый сплав, силикон