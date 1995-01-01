Боковые ручки SmallRig 3027 для стабилизаторов DJI Ronin RS серии позволяют распределить нагрузку между двумя руками, а также способствуют снижению раскачки стабилизатора. Крепятся к стабилизатору на боковые планки НАТО, рукоятки также можно сдвигать ближе друг к другу для более узкого хвата. Так же на рукоятках предусмотрены отверстия с резьбой 1/4”-20 и ARRI 3/8” -16, а также 2 холодных башмака для аксессуаров.

Набор разбирается на четыре части для удобства хранения и транспортировки.

Совместимость:

RS 2

RSC 2

RS 3

RS 3 Pro

RS 4

RS 4 Pro

RS 5

Комплектация :

1 двойная ручка

Размеры: 406 x 155 x 46 мм

Размеры упаковки: 215 x 115 x 65 мм

Вес нетто: 551 г ± 5 г

Материал: алюминиевый сплав, силикон