Адаптер кабеля HDMI SmallRig 3021 (HDMI D to A) Ultra Slim 4K, с креплением

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Код товара: УТ-00052344 Артикул: 3021 Код товара: УТ-00052344 Артикул: 3021 Вес (брутто), кг 0.090 Тип товара Для кабелей Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.090 Тип товара Для кабелей Описание Кабель-адаптер HDMI 2.0, штекер HDMI Micro D, гнездо – полноразмерный HDMI тип А. Позволяет «разгрузить» достаточно хрупкое микро-HDMI гнездо камеры от вероятных поломок, связанных с рывками за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения с внешним монитором или монитором-рекордером. Крепится на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20 (расстояние между центрами отверстий 9 мм). Стандарт HDMI 2.0 обеспечивает передачу видео в 4К до 60 кадров/с. Оплетка из ПВХ, позолоченные контакты. В комплекте: кабель-адаптер, 2 винта 1/4"-20, шестигранный ключ

Размеры: 141.1 х 33.2 х 11.8 мм

Вес: 31 г Видео Наш обзор

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