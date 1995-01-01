Адаптер кабеля HDMI SmallRig 3021 (HDMI D to A) Ultra Slim 4K, с креплением
Код товара:УТ-00052344
Артикул:3021
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.090
Тип товараДля кабелей
Описание
Кабель-адаптер HDMI 2.0, штекер HDMI Micro D, гнездо – полноразмерный HDMI тип А. Позволяет «разгрузить» достаточно хрупкое микро-HDMI гнездо камеры от вероятных поломок, связанных с рывками за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения с внешним монитором или монитором-рекордером. Крепится на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20 (расстояние между центрами отверстий 9 мм). Стандарт HDMI 2.0 обеспечивает передачу видео в 4К до 60 кадров/с. Оплетка из ПВХ, позолоченные контакты.
- В комплекте: кабель-адаптер, 2 винта 1/4"-20, шестигранный ключ
- Размеры: 141.1 х 33.2 х 11.8 мм
- Вес: 31 г