Кабель-адаптер HDMI 2.0, штекер HDMI Micro D, гнездо – полноразмерный HDMI тип А. Позволяет «разгрузить» достаточно хрупкое микро-HDMI гнездо камеры от вероятных поломок, связанных с рывками за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения с внешним монитором или монитором-рекордером. Крепится на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20 (расстояние между центрами отверстий 9 мм). Стандарт HDMI 2.0 обеспечивает передачу видео в 4К до 60 кадров/с. Оплетка из ПВХ, позолоченные контакты.