Адаптер кабеля HDMI SmallRig 3021 (HDMI D to A) Ultra Slim 4K, с креплением
Код товара : УТ-00052344
Артикул : 3021
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Кабель-адаптер HDMI 2.0, штекер HDMI Micro D, гнездо – полноразмерный HDMI тип А. Позволяет «разгрузить» достаточно хрупкое микро-HDMI гнездо камеры от вероятных поломок, связанных с рывками за кабель, а также обеспечивает стабильность соединения с внешним монитором или монитором-рекордером. Крепится на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20 (расстояние между центрами отверстий 9 мм). Стандарт HDMI 2.0 обеспечивает передачу видео в 4К до 60 кадров/с. Оплетка из ПВХ, позолоченные контакты.
- В комплекте: кабель-адаптер, 2 винта 1/4"-20, шестигранный ключ
- Размеры: 141.1 х 33.2 х 11.8 мм
- Вес: 31 г