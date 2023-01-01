Описание

Прочная клетка для камеры Sony A7S III, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 220 г.

Для наилучшей прочности соединения камера фиксируется в 2 точках: снизу, штативным винтом, и сбоку, через проушину для ремня.

Размеры: 145.5 x 106.5 x 64 мм

Вес: 220 г