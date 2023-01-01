Клетка SmallRig 2982B для Canon EOS R5 / R6
Код товара : УТ-00056328
Артикул : 2982B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.281
Описание
Прочная клетка для камер Canon EOS R5 и R6, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” и холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Справа и слева в верхней части предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 165 г.
Основание клетки выполнено в форме площадки Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее на совместимые штативные головки напрямую.
Размеры: 153.5 x 58 x 112 мм
Вес: 165 г
Материалы: алюминиевый сплав.