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Клетка SmallRig 2982B для Canon EOS R5 / R6

  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
  • 2982B для Canon EOS R5 / R6
Код товара:УТ-00056328
Артикул:2982B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная клетка для камер Canon EOS R5 и R6, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” и холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Справа и слева в верхней части предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 165 г.

Основание клетки выполнено в форме площадки Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее на совместимые штативные головки напрямую.

Размеры: 153.5 x 58 x 112 мм
Вес: 165 г
Материалы: алюминиевый сплав.