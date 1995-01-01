Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт.
Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin
Длина кабеля 40 см
Вес: 17 г
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