Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт.