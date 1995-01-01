Кабель питания SmallRig 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)

<







>



Код товара: УТ-00046631 Артикул: 2920 Код товара: УТ-00046631 Артикул: 2920 Вес (брутто), кг Тип товара Питание Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Питание Описание Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт. Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin

Длина кабеля 40 см

Вес: 17 г Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.