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Кабель питания SmallRig 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)

  • 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
  • 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
  • 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
  • 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
  • 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
Код товара:УТ-00046631
Артикул:2920

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт.

  • Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin
  • Длина кабеля 40 см
  • Вес: 17 г