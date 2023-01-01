Кабель питания SmallRig 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K)
Код товара : УТ-00046631
Артикул : 2920
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Питание
Описание
Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт.
- Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin
- Длина кабеля 40 см
- Вес: 17 г