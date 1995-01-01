Адаптер SmallRig DC5521 устанавливается вместо штатной батареи LP-E6 в совместимые камеры Canon и Blackmagic. Штекер DC 5.5х2.1 мм подключается в гнездо питания с постоянным током 7.4 или 8 Вольт. В качестве источника может использоваться батарейная площадка EB2504 с аккумулятором Sony NP-F, чья емкость в несколько раз превышает емкость LP-E6. Общая длина кабеля составляет 60 см.

При использовании площадки EB2504 адаптер следует подключить к выходу 7.4 В.