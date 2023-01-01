Прочная клетка для камер Sony A7 III, A7R III, A9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.