Клетка SmallRig 2918 для Sony A7 III / A7R III / A9

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Код товара: УТ-00047928 Артикул: 2918 Код товара: УТ-00047928 Артикул: 2918 Вес (брутто), кг Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Клетки Описание Прочная клетка для камер Sony A7 III, A7R III, A9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 143.5 х 106 х 58.5 мм

Вес: 167 г Видео Наш обзор

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