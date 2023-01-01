Клетка SmallRig 2918 для Sony A7 III / A7R III / A9
Код товара : УТ-00047928
Артикул : 2918
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.282
Описание
Прочная клетка для камер Sony A7 III, A7R III, A9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 143.5 х 106 х 58.5 мм
Вес: 167 г