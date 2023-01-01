Ручка SmallRig 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00050980
Артикул : 2913
6 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.192
Описание
Боковая ручка с креплением на 2 винта 1/4": фиксируется пальцами, дополнительно затягивается с помощью ключа. Положение ручки по вертикали регулируется. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка из палисандра обеспечивает комфорт при длительном использовании.
- Расстояние между центрами осей штативных гнезд: 18 мм.
- Максимальная нагрузка: 3.5 кг
- Размеры: 90 х 89 х 45 мм
- Вес: 142 г