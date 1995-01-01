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Ручка SmallRig 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"

  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
  • 2913, боковая, деревянная ручка, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00050980
Артикул:2913

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Боковая ручка с креплением на 2 винта 1/4": фиксируется пальцами, дополнительно затягивается с помощью ключа. Положение ручки по вертикали регулируется. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка из палисандра обеспечивает комфорт при длительном использовании.

  • Расстояние между центрами осей штативных гнезд: 18 мм.
  • Максимальная нагрузка: 3.5 кг
  • Размеры: 90 х 89 х 45 мм
  • Вес: 142 г