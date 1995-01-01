Держатель монитора SmallRig 2906, наклонно-поворотный, планка НАТО, до 1.5 кг
Код товара:УТ-00046683
Артикул:2906B
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля монитора
Описание
Компактный держатель для внешнего монитора предназначен для установки на планку стандарта НАТО. Подобный тип крепления обеспечивает 2 преимущества: быструю установку без инструмента и возможность сдвигать крепление по планке для нахождения оптимального баланса. Максимальная нагрузка составляет 1.5 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров с диагональю экрана 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне 170°, а также вращаться на все 360° (панорамная ось фиксируется с помощью ключа). Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.
Размеры: 42 х 46.3 х 36 мм
Вес: 70 г
Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь