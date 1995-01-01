Держатель монитора SmallRig 2905В позволяет быстро выбрать и надежно зафиксировать оптимальное положение экрана для комфортного просмотра. Благодаря разъему «холодный башмак» его можно легко установить на клетки, разъем внешней вспышки фотокамеры, боковые и верхние ручки. Для крепления внешних устройств (мониторов, рекордеров и т.п.) используется винт с резьбой 1/4. Подпружиненный штифт и силиконовая накладка предотвращают прокручивание установленного оборудования.

Закрепленное на держателе оборудование можно наклонить вперед-назад на 180° и повернуть на 360°. В зависимости от веса монитора и личных предпочтений, усилие необходимое для вращения по каждой из осей можно отрегулировать: для наклона с помощью барашковой гайки, для вращения шестигранным ключом.

Используя резьбовое соединение 1/4 с нижней стороны держателя, его можно закрепить на шарнирных универсальных держателях, например SmallRig 2070В.