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Держатель монитора SmallRig 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг

  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
  • 2905B, наклонно-поворотный, до 2.3 кг
Код товара:УТ-00061052
Артикул:2905B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель монитора SmallRig 2905В позволяет быстро выбрать и надежно зафиксировать оптимальное положение экрана для комфортного просмотра. Благодаря разъему «холодный башмак» его можно легко установить на клетки, разъем внешней вспышки фотокамеры, боковые и верхние ручки. Для крепления внешних устройств (мониторов, рекордеров и т.п.) используется винт с резьбой 1/4. Подпружиненный штифт и силиконовая накладка предотвращают прокручивание установленного оборудования.

Закрепленное на держателе оборудование можно наклонить вперед-назад на 180° и повернуть на 360°. В зависимости от веса монитора и личных предпочтений, усилие необходимое для вращения по каждой из осей можно отрегулировать: для наклона с помощью барашковой гайки, для вращения шестигранным ключом.
Используя резьбовое соединение 1/4 с нижней стороны держателя, его можно закрепить на шарнирных универсальных держателях, например SmallRig 2070В.

  • Совместимость с разъемом «холодный башмак».
  • Регулировка усилия вращения для каждой оси.
  • Закрепленное оборудование можно наклонить на 180° и повернуть на 360°.
  • Большой ресурс работы: максимальная допустимая нагрузка после 10.000 наклонов снижается не более чем на 20%.
  • Подпружиненный штифт и силиконовая накладка предотвращают прокручивание установленного оборудования.
  • Отверстия в винтах с накатанной головкой для надежной фиксации и быстрого откручивания.