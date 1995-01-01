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Держатель монитора SmallRig 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20

  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
  • 2904B, поворотный, на 2 винта 1/4"-20
Код товара:УТ-00061051
Артикул:2904B*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель монитора SmallRig 2904В позволяет быстро выбрать и надежно зафиксировать оптимальное положение экрана для комфортного просмотра. Он устанавливается на клетки и другое оборудование с помощью двух винтов ¼", расстояние между центрами отверстий с резьбой должно быть 18мм или меньше. Для крепления внешних устройств (мониторов, рекордеров и т.п.) также используется винт с резьбой ¼". Подпружиненный штифт и силиконовая накладка предотвращают прокручивание установленного оборудования.

Закрепленное на держателе оборудование можно наклонить вперед-назад на 180° и повернуть на 360°. В зависимости от веса монитора и личных предпочтений, усилие необходимое для вращения по каждой из осей можно отрегулировать: для наклона с помощью барашковой гайки, для вращения шестигранным ключом.

Подпружиненный штифт и силиконовая накладка предотвращают прокручивание установленного оборудования.