Адаптер SmallRig 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"

<















>











Код товара: УТ-00059008 Артикул: 2879 Код товара: УТ-00059008 Артикул: 2879 Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Описание Адаптер SmallRig 2879 с «холодным башмаком» для аксессуаров устанавливается на 2 винта 1/4". Винты скользящие, расстояние между осями резьбовых гнезд варьируется в пределах от 9 до 18 мм. В башмаке с одной стороны предусмотрен ограничитель хода. В комплекте идет шестигранный ключ для установки адаптера. Материалы: алюминиевый сплав.

Вес: 16 г.

Размеры: 69.3 х 20 х 15 мм. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.