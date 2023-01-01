Адаптер SmallRig 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00059008
Артикул : 2879
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Адаптеры
Описание
Адаптер SmallRig 2879 с «холодным башмаком» для аксессуаров устанавливается на 2 винта 1/4". Винты скользящие, расстояние между осями резьбовых гнезд варьируется в пределах от 9 до 18 мм. В башмаке с одной стороны предусмотрен ограничитель хода. В комплекте идет шестигранный ключ для установки адаптера.
- Материалы: алюминиевый сплав.
- Вес: 16 г.
- Размеры: 69.3 х 20 х 15 мм.