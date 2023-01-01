Адаптер SmallRig 2879 с «холодным башмаком» для аксессуаров устанавливается на 2 винта 1/4". Винты скользящие, расстояние между осями резьбовых гнезд варьируется в пределах от 9 до 18 мм. В башмаке с одной стороны предусмотрен ограничитель хода. В комплекте идет шестигранный ключ для установки адаптера. Материалы: алюминиевый сплав. Вес: 16 г. Размеры: 69.3 х 20 х 15 мм.