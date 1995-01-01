Адаптер SmallRig 2879 с «холодным башмаком» для аксессуаров устанавливается на 2 винта 1/4". Винты скользящие, расстояние между осями резьбовых гнезд варьируется в пределах от 9 до 18 мм. В башмаке с одной стороны предусмотрен ограничитель хода. В комплекте идет шестигранный ключ для установки адаптера.
Материалы: алюминиевый сплав.
Вес: 16 г.
Размеры: 69.3 х 20 х 15 мм.
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