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Адаптер SmallRig 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"

  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
  • 2879 Cold Shoe Extension, «башмак», 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00059008
Артикул:2879

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер SmallRig 2879 с «холодным башмаком» для аксессуаров устанавливается на 2 винта 1/4". Винты скользящие, расстояние между осями резьбовых гнезд варьируется в пределах от 9 до 18 мм. В башмаке с одной стороны предусмотрен ограничитель хода. В комплекте идет шестигранный ключ для установки адаптера.

  • Материалы: алюминиевый сплав.
  • Вес: 16 г.
  • Размеры: 69.3 х 20 х 15 мм.